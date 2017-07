17% de taux de financiarisation à Madagascar

Economie

Le taux de financiarisation à Madagascar avoisine les 17% à la fin de l’année 2016, selon Henri Rabarijohn, Président du conseil d’administration (PCA) de la banque BNI lors de l’inauguration de la 60ème agence de cet établissement bancaire à Sabotsy Namehana. 315 agences tout établissements confondus sont éparpillées à travers l’île, soit une agence pour près de 100 000 habitants. Nous sommes encore en retard sur ce secteur car nous atteignons à peine la moitié de la moyenne en Afrique selon le PCA. En tout cas, l’Administration publique, dont le Trésor public en particulier encourage sinon plus les agents de l’Etat et fonctionnaires à ouvrir et à entretenir des comptes bancaires. Des ministères également font en sorte que leurs employés accèdent aux divers services bancaires en signant par exemple des conventions comme c’est le cas du ministère de la Communication du temps du précédent ministre, pour accéder facilement au crédit logement.

La banque BNI assure qu’elle est l’établissement bancaire le plus malgache actuellement dans la mesure où 1/3 de ses actions sont détenues par l’Etat malgache et les nationaux. L’année dernière, le crédit octroyé par la BNI a connu une hausse de 19%, ce qui la place au premier rang dans ce domaine. Cette banque projette d’ouvrir 15 agences à travers l’île cette année, contre 12 l’année 2016. Notons que cette agence BNI à Sabotsy Namehana est la première dans tout le district d’Avaradrano.

Le PCA de la BNI compte sur la progression du mobile banking pour booster la bancarisation à Madagascar. Il faut aussi créer des offres qui répondent aux besoins et demandes des clients pour les amener à fréquenter les banques, selon le PCA.