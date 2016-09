154 patients opérés

Société

Opération SMILE à Antsirabe

La 14ème édition de l’opération SMILE a été réalisée du 16 au 23 septembre 2016 à Antsirabe. L’opération est destinée aux personnes présentant des malformations faciales. Ce sont surtout les enfants et les jeunes qui ont pu bénéficier de cette initiative. 154 patients ont été opérés et 330 ont été dépistés. Les opérations chirurgicales sont entièrement gratuites. L’équipe de l’opération SMILE est constituée de médecins et personnels bénévoles qui sont accrédités. Ils ont effectué des missions chirurgicales dans plusieurs régions de Madagascar comme Antananarivo et Toamasina. Réalisée deux fois par an à Madagascar, la 13 ème édition s’est déroulée au mois d’avril 2016.

L’Opération SMILE est une organisation caritative médicale internationale. Les bénévoles médicaux sont en mission chaque année dans plus de 60 pays. C’est en 2007 qu’elle a commencé sa mission à Madagascar. Environ 3.300 patients ont été dépistés et plus de 2000 ont été opérés.

Le Groupe STAR, appuie particulièrement l’opération en distribuant des boissons d’eau vive lors des consultations.