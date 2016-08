13 ème édition du Volambetohaka

Culturel

Festival culturel et économique

La 13ème édition du festival « Volambetohaka » a commencé hier 18 août 2016 à Fandriana, particulièrement à Fisakana et sera clôturé le 21 août prochain.

C’est un festival culturel et artistique spécifique de la région d’Amoron’i Mania. C’est devenu par la suite un festival national invitant chaque région de l’île, valorisant la culture locale, les festivités ancestrales comme la circoncision, les musiques tels que le Zafindraony, les danses, le sport comme le Savika. Les activités socio-économiques locales y sont également mises en avant.

L’événement se caractérise ainsi à faire régner les valeurs Malagasy comme le Fihavanana, le respect mutuel envers les parents, la famille et les amis, la fierté pour la culture, la réconciliation de l’être humain avec son environnement, la communication au sein de la société, l’union et l’amour d’autrui.

Créé en 1995, c’est en 1998 que le festival se fait réellement connaître. En 2000, il s’élargit à Fianarantsoa jusqu’au Sud-Est. Pour sa relance en 2005 puis en 2010, l’événement a commencé à atteindre plusieurs régions comme Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Itasy, Analanjirofo,…

Le Volambetohaka est organisé tous les deux ans, à tour de rôle par les 4 districts.

Volambetohaka : période de réjouissance

Dans la région Amoron’i Mania, l’année est divisée en deux périodes : le Volandrimorimo et le Volambetohaka. Le Volandrimorimo débute le 15 Septembre et prend fin le 14 mars, période des durs supplices de la vie en société, elle est consacrée aux travaux des champs. Puis il y a le Volambetohaka à partir du 15 Mars jusqu’au 14 Septembre. Volana désignant la lune et Tohaka qui désigne la joie, c’est la période des festivités, grandes saison de récoltes de riz, de construction, de lien de mariage…

C’est un carrefour de rencontre des habitants de la région d’Amoron’i Mania avec les autres régions. C’est également une occasion de faire connaître la situation socio-économique de cette région : les infrastructures, la santé, l’alimentation, l’énergie.