10 décès en cours d’accouchement chaque jour

Santé

Mortalité maternelle

Le taux de mortalité maternelle s’élève chaque année. A Madagascar, 10 femmes perdent leur vie chaque jour lors de l’accouchement, 180 000 en meurent chaque année. Tandis que dans le monde entier, cela tourne autour de de 2,7 millions selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS).

Les complications pendant la grossesse et l’accouchement constituent une des causes majeurs des décès maternels. A Madagascar, cela est fréquent dans les zonés isolées et éloignées des centres de santé. L’insuffisance de personnel médical qualifié lors de l’accouchement ou dans la suivi de la grossesse est souvent évoqué. Les complications peuvent survenir durant la grossesse où il est important de suivre l’évolution de la santé de la femme enceinte, ce qui est parfois négligé. En effet, il est important de surveiller son alimentation et se soumettre aux différents examens comme l’échographie, les vaccins pour prévenir les maladies et les infections. Les consultations doivent débuter dès le début de grossesse jusqu’à son terme mais les problèmes commencent par le manque d’infrastructures, de matériels et de personnes qualifiées allant jusqu’à la précarité des accès aux soins des femmes enceintes.

Quoi qu’il en soit, cette situation interpelle chaque acteur : l’Etat, organisation de la société civile, secteur privé, personnel médical... Dans ce cadre, la Campagne d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle (Carmma) initiée par l’Union Africaine pour le rapprochement des services de santé dans les zones à risque a été mise en place. Une feuille de route a été réactualisée depuis l’année 2015 jusqu’en 2019. La construction des différents centres de santé dans les zones rurales en font partie.