1,5 milliards Ariary à destination de 2 800 ménages

Société

Aide suisse à Bekily et Ampanihy

En réponse aux appels du PAM à Madagascar et comme à son habitude, la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Confédération suisse vient en aide à 14 000 individus regroupés dans 2 800 ménages qui sont en situation d’insécurité alimentaire très critiques. Une enveloppe de 1,5 milliard d’ariary soit 500 000 USD est ainsi confiée au PAM-Madagascar pour lui permettre de développer son programme d’appui aux districts les plus touchés par l’insécurité alimentaire dans le Sud, précisément Bekily et Ampanihy, via des transferts monétaires.

Dans les communes où les marchés sont fonctionnels, les transferts monétaires par téléphonie mobile permettent aux ménages en insécurité alimentaire sévère d’améliorer leur accès à la nourriture disponible sur les marchés et de varier leur alimentation. Chaque ménage reçoit 60 000 ariary par mois (soit environ 20 dollars). La somme allouée aux bénéficiaires est évaluée en fonction des prix des produits alimentaires sur le marché local et équivaut au panier alimentaire fourni par le PAM dans le cadre des distributions gratuites de vivres.

Le PAM travaille en collaboration avec le ministère de la Population, le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes et des ONG locales. Les activités ont été mises en œuvre entre octobre et novembre 2016, au plus fort de la période de soudure, quand les ménages adoptent des mesures désespérées telles que la mendicité, la vente de leurs terres ou de leurs biens domestiques, la consommation de leurs stocks de semences ou la migration vers d’autres régions, comme l’a souligné récemment le député Jean Michel Henri qui évoquait la situation critique dans le Sud.