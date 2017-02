1 000 à 1 300 permis biométriques délivrés par jour

Société

Renouvellement permis de conduire

La rénovation des permis de conduire en permis biométrique continue au sein du service d’immatriculation d’Antananarivo. Environ 1 000 à 1 300 permis par jour sont délivrés. Les gens se ruent devant le bâtiment, où le service est assiégé, dès la veille ou à l’aube.

Avant la délivrance du permis biométrique, il y a encore différentes procédures à suivre. A noter les diverses paperasses comme la copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale. Il faut aussi payer 38 000 Ariary.

Les tickets sont distribués à partir de 5 heures jusqu’à 5h 30mn du matin, ceux qui arrivent après peuvent rentrer et revenir le lendemain.

Ce qui fait surtout plaindre les concernés, c’est la centralisation de cette opération dans la capitale. « L’Etat aurait pu réaliser ce renouvellement sur plus d’une année, voire même en trois ans. D’autant plus que l’opération est centralisée à Antananarivo, nous devons nous déplacer, abandonner nos activités quotidiennes comme le travail alors qu’il y a encore plusieurs jours avant la délivrance du permis. Nous, nous avons la possibilité mais qu’en est-il des personnes qui vivent dans les régions éloignées et qui n’ont pas le moyen de se déplacer ? » dixit Andry qui est venu particulièrement de Mahajanga pour la transformation de son permis en permis biométrique.

Notons que le dernier délai pour les permis biométriques est le 31 mars 2017 si ça aurait dû être le 31 décembre 2016. Jusqu’à présent, les autorités ont surpris 100 faux permis de conduire biométriques, certains ont été vendus à 70 000 ariary.