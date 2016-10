0,04% du budget national affecté à la Recherche

Société

Salon de la Recherche et de l’Emploi

Seulement 0,04% du budget de l’Etat est alloué à la recherche. On comprendra le peu sinon l’insignifiant impact des résultats des recherches universitaires dans le développement de la nation. La tenue de la 3è édition du Salon de la Recherche et de l’Emploi intervient au moment propice ; le Parlement est en ce moment en session budgétaire. Saura-t-on considérer cette défaillance en réduisant l’enveloppe à des postes budgétivores au profit de la Recherche, fondement d’un vrai développement durable ?

La 3ème édition du Salon de la Recherche et de l’Emploi, carrefour du monde de la recherche scientifique avec le monde professionnel, s’est tenu le 20 et le 21 octobre 2016 à l’Esplanade de l’Université à Ankatso. Le salon est organisé par l’Université d’Antananarivo, le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), le FIVMPAMA ou « Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy » et le Bureau International du Travail (BIT).

Cette année, le salon a vu la participation d’une quarantaine d’entreprises et d’organisations, présentant chacun leurs offres et leurs besoins pouvant correspondre aux activités des chercheurs. En effet, la recherche scientifique n’est pas tout à fait étrangère du quotidien, cette dernière est sa source et est intrinsèquement lié. Les domaines et les grandes écoles de l’Université d’Antananarivo, les institutions supérieures ont mis en avant chacun les produits de recherches à travers leurs laboratoires et les centres de recherche nationaux comme le Centre National des Recherches Industrielles et Technologiques.

La valorisation des recherches Malagasy peut contribuer à l’essor de différents secteurs du pays, tant dans la vie sociale que dans la vie économique. Cela peut générer une activité et créer de l’emploi. Pourtant la politique de recherche à Madagascar est encore précaire, seulement 0,04% du budget de l’Etat est alloué à la recherche, pourtant leur application nécessite des fonds importants, à commencer par le brevetage au sein de l’OMAPI. Le rôle de ce dernier est important pour la protection des œuvres du chercheur. Ainsi, étant libre dans la création, les étudiants peuvent mener des projets à partir de leurs recherches et promouvoir le monde professionnel.

Les produits de recherches ont été étalé dans les stands, comme la briquette combustible, les briques en polystyrène, les études sur le cancer, les recherches sur la biologie animale et la biologie végétale, les recherches sur l’alimentation comme le Kitoza amélioré, les recherches sur les infrastructures routières, le dictionnaire Français-Malgache Vitasoa, ou encore les recherches sur l’énergie.

Les briques latérites

Le département Génie des procédés chimiques et industriels de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Vontovorona a attiré particulièrement l’attention des visiteurs et des étudiants. L’équipe de recherche menée par le Professeur Benjamin Randrianoelina, composé des étudiants de la mention, effectue des recherches sur la valorisation des déchets. Les produits de recherches se composent essentiellement de matériaux de construction : des briques latérites. Il y a d’abord les briquettes de parement, qui sont construites à partir des déchets de papier et de carton. Il y a aussi les briques construites à partir des déchets plastiques, pouvant être utilisés pour les décorations murales. Mais surtout les briques, pour les constructions de maison, construites à partir des « tany mena ».Ces briques sont des isolants phoniques, c’est-à-dire isolant le son dans une salle, elles peuvent réguler la température dans une chambre et possèdent les même caractéristiques que les briques de terre (pouvant supporter la pluie et les pressions). Mais elles sont surtout écologiques, de par leur procédé de production résultant des recyclages et ne passant pas par les fours, mais pressés dans des machines. L’unité pilote mobile de production des matériaux est constituée de trois machines : le broyeur, le mélangeur et la presse. Ce sont des prototypes qui ont été présentés au stand. Avant de les intégrer sur le marché, l’équipe de recherche va encore procéder à l’étude économique et à l’autonomisation de la production de ces matériaux.